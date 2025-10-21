Рост числа дата-центров для ИИ вызвал перебои со светом и водой

Ускоряющийся рост числа центров обработки информации для искусственного интеллекта (ИИ) обернулся серьезными проблемами для водо- и электроснабжения в различных частях мира. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

© ТАСС

Так, открытие дата-центра (ЦОД) в Мексике привело, по ее данным, к участившимися отключениям электроэнергии, а перебои с водой, которые раньше длились днями, теперь растянулись на недели. Дефицит воды привел к отмене занятий в школах и распространению кишечных инфекций в городе Лас-Сеньизас.

Произошедшее в Мексике перекликается с другими подобными многочисленными примерами, поскольку бум в сфере развития ИИ и строительство соответствующей инфраструктуры "создает дополнительную нагрузку на довольно хрупкую инфраструктуру электро- и водоснабжения в разных районах планеты", говорится в публикации. По оценке NYT, ЦОД, необходимые для работы нейросетей, к 2035 году могут потреблять 4,4% всей производимой в мире электроэнергии, или 1,6 млрд киловатт-часов.

В Ирландии такие центры потребляют более 20% электроэнергии страны. В Чили и ЮАР, где отмечаются проблемы с энергоснабжением, ЦОД создают дополнительную нагрузку на национальные сети. Аналогичные опасения возникли в Бразилии, Великобритании, Индии, Малайзии, Нидерландах, Сингапуре и Испании, информирует NYT. Согласно анализу отраслевой компании Synergy Research Group, по состоянию на конец июня почти 60% из 1 244 крупнейших центров обработки данных в мире находились за пределами США, а основными инвесторами выступают такие американские технологические гиганты, как OpenAI, Amazon, Google, Microsoft.

По оценке инвестиционного банка UBS, компании потратят в текущем году $375 млрд на центры обработки данных по всему миру, а в 2026-м - $500 млрд. Расширению сети центров в мире поспособствовало стремление правительств многих стран закрепиться на рынке ИИ. Под строительство ЦОД они предоставляют земельные участки по сниженным ценам, налоговые льготы и доступ к ресурсам, избегая вмешательства в регулирование и раскрытие информации. Технологические же компании, которые стремятся построить дата-центры для поддержки новых моделей ИИ и создания "суперинтеллекта", заявляют, что бум создал рабочие места и привлекает инвестиции.

По словам же представителя ирландского представительства международной организации "Друзья Земли" (Friends of the Earth International) Рози Леонард, сфера ЦОД - это "переплетение экологических и социальных проблем".