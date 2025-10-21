Инженеры Apple сообщили о проблемах с новой версией Siri

Некоторые инженеры Apple сообщили о проблемах с производительностью обновлённой Siri, встроенной в тестовые версии iOS 26.4. Согласно внутренним источникам, голосовой помощник демонстрирует неудовлетворительные результаты в тестовых сборках системы.

Планировалось, что Siri получит два ключевых улучшения: выполнение действий внутри приложений и использование персональных данных для контекстных ответов. Например, помощник мог бы добавлять товары в список покупок или находить подкасты, упомянутые в переписке. Однако текущая реализация этих функций вызывает нарекания.

Ситуация со Siri может быть связана с недавним уходом ключевого руководителя отдела искусственного интеллекта. Инженер Ке Ян, возглавлявший команду по разработке веб-поиска для помощника, покинул компанию всего через несколько недель после назначения.

Ранее Apple объясняла проблемы Siri устаревшей архитектурой и обещала значительные улучшения в новой версии. Теперь же и обновленная архитектура V2, на которую возлагались большие надежды, сталкивается с трудностями в работе.

От стабильности Siri зависит конкурентоспособность Apple в области потребительских технологий. Компания продолжает работу над голосовым помощником, но внутренние источники свидетельствуют, что до весны 2026 года предстоит решить множество технических проблем.