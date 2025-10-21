Lenovo представила ультралегкий ноутбук

Компания Lenovo представила 16-дюймовый ноутбук Lecoo Air 16, отличающийся весом менее 1 кг и сравнительно доступной ценой. Устройство построено на базе процессоров Intel Core Ultra семейства Meteor Lake и является одной из самых легких моделей в своем классе, сообщает Videocardz.

© Lenovo

В Lecoo Air 16 установлен 14-ядерный процессор Intel Core Ultra 5 125H со встроенной графикой Intel Arc Alchemist с семью графическими ядрами Xe. Ноутбук также может похвастаться 16-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2,5K и частотой обновления 120 Гц.

Новинка получила аккумулятор емкостью 60 Вт*ч и бесшовную клавиатуру с цифровым блоком, ориентированную на офисные задачи. При этом толщина корпуса устройства составляет всего 1 см, а вес — менее 1 кг.

Lenovo планирует начать поставки Lecoo Air 16 уже до конца текущего месяца по цене от 5000 юаней (около 56,7 тыс. руб.), что делает модель заметно доступнее прямых конкурентов в сегменте легких 16-дюймовых ноутбуков. Появится ли устройство за пределами Китая, неизвестно.