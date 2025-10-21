В Иране найдена керамическая фигурка тигра возрастом 5000 лет

Археологи обнаружили крошечную керамическую фигурку, найденную в 1960 году на раскопках Ярим-Тепе на севере Ирана.

Исследование Генри П. Колберна из колледжа Брин-Мор, опубликованное в журнале Anthropozoologica, датирует находку периодом между 3500 и 3100 годами до н. э.

Маленький тигр с большой историей

Фигурка длиной чуть более 8 см выполнена из красновато-коричневой керамики, известной как «Каспийская черная на красном фоне». Сохранились грудь, шея и часть головы, а на теле видны две темные полосы и еще одна частично на шее, что позволяет однозначно идентифицировать животное как тигра.

«Хотя ее точная функция неизвестна, фигурка, должно быть, играла роль в формировании местной идентичности», — отмечает Колберн.

Артефакт был приобретен Метрополитен-музеем в 1963 году и стал уникальным свидетелем художественных практик позднего энеолита в регионе, известном как Гиркания.

Гирканские леса, расположенные между горами Эльбурс и Каспийским морем, когда-то были домом для каспийского тигра, благородных оленей и диких кабанов. Эти леса сейчас входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а фигурка демонстрирует, что жители региона хорошо знали хищника лично, а не по слухам или мифам. Естественные полосы на фигурке и текстура глины свидетельствуют о наблюдении за животным в природе.

Исключительность находки

На других археологических памятниках северо-восточного Ирана, таких как Шах-Тепе, Туренг-Тепе и Тепе-Хиссар, находили керамику схожего стиля, но ни одно из этих мест не предоставляло изображений животных, сравнимых с Ярим-Тепе. Это делает фигурку тигра уникальной в контексте доисторического Ирана и возможно самой ранней из известных в мире.

Фигурка из Ярим-Тепе могла стать прототипом символа силы и героизма, который позже закрепился в персидской культуре. В эпической поэме «Шахнаме», созданной персидским поэтом Фирдоуси около 1000 года н. э., рассказывается о легендарной истории Персии — от мифических времен до истории ранних династий. Главный герой многих эпизодов, Рустам, — могучий воин, известный своей силой и доблестью. В одной из сцен он носит плащ из тигровой шкуры, называемый бабр-э баян, который символизирует его героизм и связь с природной силой тигра.

Ранее считалось, что тигры попали в иранское искусство лишь во времена Сасанидов (III–VII века н. э.) через влияние Бактрии или долины Инда.Однако находка в Ярим-Тепе указывает на собственную художественную традицию Гиркании. Фигурка демонстрирует, что культура и наблюдение за природой формировали художественные представления за тысячи лет до появления сасанидских дворцов.

По словам археологов, фигурка не только уникальна сама по себе, но и раскрывает взгляд доисторических общин на природу и животных, а также их способность символически осмыслять окружающий мир. Она связывает доисторическое ремесло с позднейшими персидскими мифами, показывая непрерывность культурного наследия от реальных тигров Гиркании до мифологизированных образов в литературе и искусстве.