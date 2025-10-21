Раскрыта 50-летняя загадка древнего «торонтского оленя из метро»

В 1976 году во время работ при строительстве линии метро в Торонто рабочие наткнулись на необычные рога с «толстыми горизонтальными перекладинами». Останки получили научное название Torontoceros hypogaeus — «рогатый торонтский олень из-под земли», но журналисты прозвали его «торонтским оленем из метро».

© Телеканал «Наука»

Почти 50 лет принадлежность этой находки оставались загадкой. В недавнем исследовании ученые проанализировали ДНК примерно двух десятков древних образцов представителей семейства оленьих — предков оленей и лосей — и сравнили их с материалом из таинственных рогов. Совпадений с известными видами не обнаружили.

Благодаря прогрессу в методах анализа ДНК ученые из Университета Трента (Канада) установили, что рога принадлежали животному вымершего вида, близкому к косуле и белохвостому оленю.

«Думайте о нем как о их прародителе», — сказал доктор Аарон Шафер, заведующий кафедрой судебной науки.

По словам исследователей, открытие вписывается в общую картину вымирания мегафауны около 12 000 лет назад, когда многие крупные млекопитающие не смогли приспособиться к стремительным климатическим изменениям и, по всей вероятности, появлению людей.

Команда планирует использовать полученные данные, чтобы лучше понять, как современные виды оленей могут реагировать на текущие и будущие изменения окружающей среды.

Исследование будет опубликовано в журнале Biology Letters и доступно на сервере препринтов bioRxiv, сообщает Рhys.org.