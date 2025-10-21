На iPhone разрешили отключать новый дизайн iOS

Корпорация Apple позволила пользователям более точно настраивать прозрачность элементов в iOS 26. Об этом сообщает издание MacRumors.

Liquid Glass («Жидкое стекло») — дизайн с полупрозрачными элементами, который появился в iOS 26 и стал главной особенностью операционной системы (ОС). В конце октября Apple выпустила бета-версии iOS 26.1, iPadOS 26.1 и macOS 26.1. В них обнаружили настройку, которая позволяет фактически отключать новый дизайн на смартфонах, планшетах и компьютерах.

В Apple объяснили, что многие пользователи жаловались на то, что в некоторых приложениях в iPhone, iPad и Mac полупрозрачный интерфейс плохо виден, а текст почти не считывается. С новой настройкой пользователи смогут выбрать фон для элементов интерфейса — полупрозрачный или тонированный. В последнем случае подложка для иконок, текста и прочих элементов интерфейса будет залита одним цветом.

Журналисты MacRumors поприветствовали решение Apple дать больше свободы своим пользователям. Они рассказали, что новая настройка доступна в разделе «Экран и яркость» и подразделе «Внешний вид». Судя по всему, в течение ближайших недель выйдет публичная версия ОС с новой опцией.

Ранее издание 9to5Google обратило внимание, что компания OnePlus скопировала дизайн iPhone. В OxygenOS 16 для телефонов OnePlus обнаружили похожий на Liquid Glass дизайн интерфейса.