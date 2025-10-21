Математика позволила наземным телескопам догнать космические обсерватории

То, что удалось сделать математикам из Университета Джонса Хопкинса, еще недавно казалось просто невероятным. Они смогли с помощью наземных телескопов получить изображения объектов Вселенной, близкие к тем, что получают находящиеся на орбитах космические обсерватории. А ведь наземная техника наблюдает небо сквозь плотные движущиеся слои атмосферы Земли, которые искажают и размывают поступающий свет. У космических телескопов, в том числе знаменитого "Хаббла", нет таких проблем, но есть другая - они могут фотографировать только крошечные участки неба.

© Российская Газета

Американским ученым удалось разработать алгоритм, который позволяет наземным телескопам "видеть" космос практически так же, как это делают космические обсерватории, преодолевая атмосферные помехи. Данная технология также позволяет охватывать значительные области космоса, в отличие от существующих обсерваторий.

По словам авторов, алгоритм основан на математическом методе, который называется "мажоризация-минимизация", специально адаптированном для астрономических приложений. Он эффективно удаляет шумы и размытость, одновременно обрабатывая отсутствующие пиксели. По словам авторов, этот подход представляет собой наиболее близкий к идеальному вариант реконструкции изображения, которого можно достичь в настоящее время.