Россияне стали чаще покупать отечественные смарт-телевизоры

По итогам девяти месяцев 2025 года в России было продано около 4,7 млн телевизоров на сумму порядка 141 млрд руб. Об этом говорится в поступившем в «Газету.Ru» пресс-релизе «М.Видео».

© Пресс-служба Сбера

Средняя цена устройства составила 30,1 тыс. руб., что на 2% выше уровня прошлого года. В третьем квартале продажи достигли 1,5 млн штук на сумму 44 млрд руб., при этом основной спрос пришелся на модели среднего и премиального сегментов с поддержкой 4K и интерфейсами Smart TV.

В натуральном выражении доля Private Label и эксклюзивных моделей ритейлеров составила 21%, Haier — 15%, Xiaomi — 9%, Hisense — 8%, TCL — 7%. В денежном выражении лидером стал Haier (19%), далее следуют Samsung (12%), Hisense и торговые марки ритейлеров (по 11%), а также TCL (10%).

Растущую роль в выборе телевизора играет программная платформа. Наиболее распространённой остается система Android/Google TV — ее доля достигла 45% (+5% за год). YaOS увеличила присутствие до 16%, VIDAA занимает 8%, «Салют ТВ» — 7%, Samsung Tizen и LG webOS удерживают по 5%. Эксперты связывают рост локальных ОС с развитием экосистем и интеграцией сервисов видеоконтента.

Отмечается, что несмотря на то, что наиболее массовым форматом остаются 32-дюймовые модели (27% продаж), заметно растет спрос на крупные диагонали. Так, телевизоры с экраном на 43 дюйма заняли 22,6% рынка, 55 дюймов — 15%, 50 дюймов — 12%, 65 дюймов — около 7%.