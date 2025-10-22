iQOO 15 разошелся тиражом более 142 000 штук за первые 4 часа продаж

iQOO недавно представила новый смартфон iQOO 15 на базе процессора Snapdragon 8 Elite Gen 5. Продажи стартовали сразу после запуска, без предзаказа. Компании есть, чем хвалиться.
Так, стало известно, что за первые четыре часа было продано более 142 000 единиц, что на 87% больше результата предыдущей модели iQOO 13.
Смартфон оснащён 6,85-дюймовым AMOLED-дисплеем Samsung M14 с разрешением 2K+ и частотой обновления 144 Гц. Внутри установлены чипы Snapdragon 8 Elite Gen 5 и фирменный Q3. Ёмкость аккумулятора составляет 7000 мА·ч с поддержкой 100 Вт проводной и 50 Вт беспроводной зарядки.
Объём оперативной памяти достигает 16 ГБ LPDDR5x, встроенной — до 1 ТБ UFS 4.1, смартфон работает на OriginOS 6 на базе Android 16.
Есть фронтальная камера 32 Мп и тройная сзади: 50 Мп основная с OIS, 50 Мп ультраширокоугольная с автофокусом и 50 Мп перископная телекамера. Среди других функций — ультразвуковой сканер отпечатков в экране, двойные динамики, металлическая рамка и защита IP68/69.