iQOO 15 разошелся тиражом более 142 000 штук за первые 4 часа продаж

iQOO недавно представила новый смартфон iQOO 15 на базе процессора Snapdragon 8 Elite Gen 5. Продажи стартовали сразу после запуска, без предзаказа. Компании есть, чем хвалиться.

© iQOO

Так, стало известно, что за первые четыре часа было продано более 142 000 единиц, что на 87% больше результата предыдущей модели iQOO 13.

Смартфон оснащён 6,85-дюймовым AMOLED-дисплеем Samsung M14 с разрешением 2K+ и частотой обновления 144 Гц. Внутри установлены чипы Snapdragon 8 Elite Gen 5 и фирменный Q3. Ёмкость аккумулятора составляет 7000 мА·ч с поддержкой 100 Вт проводной и 50 Вт беспроводной зарядки.

© iQOO

Объём оперативной памяти достигает 16 ГБ LPDDR5x, встроенной — до 1 ТБ UFS 4.1, смартфон работает на OriginOS 6 на базе Android 16.

Есть фронтальная камера 32 Мп и тройная сзади: 50 Мп основная с OIS, 50 Мп ультраширокоугольная с автофокусом и 50 Мп перископная телекамера. Среди других функций — ультразвуковой сканер отпечатков в экране, двойные динамики, металлическая рамка и защита IP68/69.