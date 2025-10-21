Выпуск MacBook Pro M6 с OLED задержится из-за Samsung

Выход MacBook Pro с процессором M6 и OLED-дисплеем может состояться позже запланированного срока. По данным издания ETNews, сроки зависят от того, успеет ли Samsung закупить и установить необходимое оборудование для выпуска экранов нового типа.

© Ferra.ru

Ожидается, что корейская компания завершит подготовку к производству в четвертом квартале 2026 года. На линии поколения 8.6 Samsung собирается внедрить технологию LTPO, однако переговоры о закупке специализированных установок все еще продолжаются.

Особенность ситуации в том, что Samsung остается единственным потенциальным поставщиком таких OLED-панелей для Apple. Корейская компания использует уникальную «оксидную методику», позволяющую снизить стоимость производства без дорогостоящего дополнительного оборудования.

В случае успешного получения и наладки оборудования к концу 2026 года Apple сможет представить новые ноутбуки в запланированные сроки. Однако любые задержки могут перенести релиз OLED-версии MacBook Pro на начало 2027 года.

Параллельно Apple разрабатывает версию 14-дюймового MacBook Pro на M6 с традиционным экраном. Это может быть запасным вариантом на случай проблем с поставками OLED-панелей от Samsung.