Ученые рассказали, как соцсети влияют на русский язык

Социальные сети стали не только привычной площадкой для общения, но и средой, которая влияет на жизнь. Изменения касаются моды, работы, увлечений и языка.

© Телеканал «Наука»

Незаметно привычный русский язык оброс словечками из сети и начал жить по своим правилам. Каким именно и к чему это может привести, рассказали в Новосибирском государственном техническом университете НЭТИ.

Разговорная машинопись

По словам заведующей кафедрой филологии НГТУ НЭТИ доктора филологических наук Галины Мандриковой, СМИ всегда волновались по поводу влияния гаджетов и Интернета на русский язык. Как только пришли смартфоны, тревог стало больше, и небезосновательно: в Сеть, а потом и из нее хлынуло много сленговых слов и сокращений, угрожая ликвидировать все принятые правила и нормы.

«Появилась так называемая разговорная машинопись. Пользователи в сети принялись писать так, как говорят, без привычных письменному языку сложных конструкций, причастий и деепричастий. Предложения стали более короткими, но емкими, плотно нагруженными смыслом, — особенно хорошо это заметно в последнее время», — отметила Галина Мандрикова.

Такие перемены филолог связывает с изменениями в самой жизни, которая стала более насыщенной событиями и информацией, следовательно, так же теперь обновляется и язык. «Сами языковые средства выражения стали более емкими, и это заставляет нас перестраивать нашу письменную речь. Мы стараемся писать компактнее, хотя вернее сказать — печатать. То, что мы не выводим буквы на бумаге, кстати, тоже вносит свои изменения в русский язык», — подчеркнула ученый.

Ошибки в сети — отдельная тема. Часть пользователей их замечает, часть — принимает нарушения как издержки интернет-общения, но есть и те, кто не понимает, что правильно, а что нет, констатирует филолог.

Смайлы и сокращения

По мнению практикующего smm-эксперта — ведущего специалиста по маркетингу управления информационной политики НГТУ НЭТИ Анастасии Паршиной, влияние социальных сетей на русский язык — это палка о двух концах: «С одной стороны, это оживление коммуникации, придание ей скорости и эмоциональности, но с другой — возникновение серьезных рисков, кардинально меняющих языковую реальность. В числе таких тенденций можно отметить цифровизацию лексики: "лайки" и "хэштеги" из онлайн-общения переходят в офлайн, обозначая одобрение и смысловое выделение ключевой мысли. В угоду скорости передачи информации мы часто наблюдаем в соцсетях — не только в формате постов, но и в мессенджерах при личной переписке — намеренное сокращение или искажение вроде "щас" (сейчас), "ок" (хорошо) и "пжл" (пожалуйста), "имхо" (по моему мнению). Эмодзи заменяют целые слова и предложения, но такие подмены часто приводят к недопониманию, например, как это произошло с эмодзи с ладошками "дай пять", который многие стали трактовать по-своему и присылать вместо слов соболезнования или просьбы. В целом сегодня писать безграмотно не стыдно. Но, к сожалению, это формирует привычку и переходит в язык».

Исправить ситуацию способна начитанность, развивать которую лучше с детства.