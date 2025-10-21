В Германии обнаружены 2000-летние серебряные сокровища

В окрестностях деревни Борсум (район Хильдсхайм, Нижняя Саксония) обнаружено одно из крупнейших римских сокровищ, найденных в северной Германии. Из земли были извлечены около 450 серебряных монет, несколько серебряных слитков, а также золотой перстень и монета, датируемые началом нашей эры — временем ранней Римской империи.

По данным Нижнесаксонского земельного управления по охране памятников, клад был найден еще в 2017 году «черным копателем» с металлоискателем. О находке он сообщил лишь недавно, что позволило специалистам провести официальные раскопки весной 2025 года. В ходе обследования удалось обнаружить новые монеты и восстановить контекст древнего захоронения.

Археологи отмечают, что несанкционированное извлечение клада в 2017 году серьезно повредило первоначальное расположение артефактов, однако сохранившиеся находки позволяют провести полноценный анализ. Сейчас все предметы переданы на реставрацию и изучение.

Дело закрыто

По предварительным результатам, монеты и украшения относятся к эпохе активных контактов между римлянами и германскими племенами. Ученые пытаются установить, кто именно спрятал клад — римские солдаты, торговцы или местные жители — и с чем это было связано: с военными действиями, набегами или, возможно, с ритуальной практикой.

Исследователи также намерены определить происхождение серебра и золота, чтобы понять, каким образом драгоценные металлы попадали в Северную Европу. Это поможет уточнить экономические и культурные связи регионов за пределами Римской империи.

Несмотря на то что находка была изначально сделана незаконно, прокуратура Хильдсхайма закрыла дело из-за истечения срока давности. Власти напоминают: самостоятельные поиски археологических предметов без разрешения нарушают закон и приводят к утрате исторически важной информации.