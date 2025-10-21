Самая яркая комета года удаляется от Земли

Комета C/2025 A6 (Lemmon), которая в октябре стала одним из самых популярных объектов для любителей астрономии, продолжила свои скитания по Вселенной, но теперь уже удаляясь от Земли. В ночь на 21 октября она приблизилась к нашей планете на максимальное расстояние - около 90 млн км. Чем запомнилась эта космическая гостья?

Пожалуй, самое знаменательное, что именно нынешнему поколению землян, можно сказать, повезло. Ведь комета радует своим визитом раз в 1350 лет. В общем, не увидишь сейчас - считай, не увидишь никогда. Предыдущий был в VII веке, но тогда на нее вряд ли кто-то вообще обратил внимание: увидеть небесное тело без оптики невозможно.

А как же многочисленные свидетельства современников в сети, что им удалось рассмотреть комету? Ученые Лаборатории солнечной астрономии (ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН) неоднократно предупреждали: чтобы заприметить "гостью", надо вооружиться фотоаппаратами с хорошей светосилой, биноклями или простыми домашними телескопами.

"Распространяемые СМИ сведения о возможности наблюдения кометы C/2025 A6 (Lemmon) невооруженным глазом могут вводить в заблуждение, так как создают иллюзию для далекого от астрономии человека о возможности увидеть вечером данное небесное тело без оптических приборов примерно так, как оно показано на фотографиях в интернете", - говорится в сообщении в Telegram-канале Лаборатории.

Ученые поясняют: эта комета в сотни, а по некоторым оценкам, в тысячи раз уступает по яркости наиболее значимым телам последних десятилетий. Например, комете Лавджоя 2011 года (C/2011 W3), комете NEOWISE 2020 года (C/2020 F3) или совсем недавней комете Цзыцзиньшань-ATLAS (C/2023 A3), наблюдавшейся год назад.

Чем же еще запомнилась комета C/2025 A6 (Lemmon)? Она была открыта 3 января в ходе регулярного автоматического обзора неба, проводимого обсерваторией Маунт Леммон - "Mount Lemmon Survey" (США, Аризона). Она находилась от Земли на расстоянии немного ближе орбиты Юпитера и имела яркость в 21-ю звездную величину (крайне слабую, доступную только сильнейшим телескопам). По мере приближения к Солнцу яркость объекта росла, а вместе с этим начал отрастать и хвост.

Интересно, что первоначально астрономы при максимальном ее сближении с Землей в октябре прогнозировали предельную яркость всего в 10-ю звездную величину. И практически все лето комета следовала таким предсказаниям. Более того, была недоступна для наблюдений, так как располагалась прямо за Солнцем. Лишь с середины августа она стала появляться на утреннем небе незадолго до восхода Солнца. А потом вдруг обнаружилось, что яркость стала быстро расти и к середине октября составила 4,5 звездной величины. Причем она продолжает расти, правда, уже несколько меньшими темпами.

2 октября 2025 комета пережила отрыв хвоста. Причина - действие оказавшего на ее пути Солнечного ветра с избытком плазмы, выброшенной при вспышке. Впрочем, у нее уже начал расти новый хвост.

По оценкам ученых Лаборатории солнечной астрономии, небесное тело еще не менее десяти дней будет представлять интерес для наблюдения, но только с помощью оптических инструментов.