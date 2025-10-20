Зафиксирован мощнейший взрыв во Вселенной, длившийся почти сутки

Астрономы сообщили о событии, которое может стать самым мощным взрывом во Вселенной за всю историю наблюдений. Речь идёт о гамма-всплеске GRB 250702B, зарегистрированном 2 июля 2025 года космическим телескопом "Ферми".

© Российская Газета

Гамма-всплески - это самые яркие и энергичные явления в космосе. Обычно они длятся доли секунды или несколько минут и возникают при коллапсе массивной звезды в черную дыру или при столкновении нейтронных звёзд. Но GRB 250702B выбивается из всех известных - его яркое послесвечение фиксировалось почти сутки.

Международная команда учёных подключила к наблюдениям космический телескоп Джеймса Уэбба. Анализ показал: это, вероятно, самый мощный взрыв за всю историю астрономии, выбросивший грандиозное количество энергии. Точную причину объяснить пока не удалось.

Есть две основные версии. Первая: это аномальный коллапс звезды или разрушение маленькой звезды черной дырой. Вторая: взрыв произошёл в огромной галактике, богатой межзвёздной пылью, что могло усилить и растянуть вспышку.

Учёные продолжают наблюдения, потому что события такой мощности - редкость даже по космическим меркам.