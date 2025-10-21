Блогер доказал, что Apple сломала клавиатуру в iOS 26

Пользователи операционной системы iOS 16 заметили сбой в работе экранной клавиатуры, при котором вводимый текст не соответствует отображаемым на экране символам, даже если визуально нажатия на клавиши регистрируются корректно. Одним из таких пользователей оказался ютубер Michi NekoMichi, который задокументировал ошибку с помощью замедленной видеозаписи процесса набора и опубликовал видео на своем канале.

© Газета.Ru

В ходе демонстрации выяснилось, что при попытке напечатать словосочетание «Thumbs up» нажатие на клавишу «U» приводит к появлению символа «J» в текстовом поле. Аналогичная некорректная замена происходит при нажатии «M», результатом которого становится ввод «N».

В сообществе возникло несколько предположений относительно причин такого поведения. Одно из них связывало некорректный ввод с работой функции автокоррекции, однако отключение данной опции не привело к устранению дефекта. Другая версия указывала на сбой в распознавании зон нажатия на сенсорном экране. Тем не менее, видеоматериалы демонстрируют, что подсветка нужных клавиш на клавиатуре происходит правильно, но в итоговом тексте все равно появляются ошибочные символы.

Отмечается, что данный дефект наблюдается на различных моделях iPhone, однако он не затрагивает всех владельцев устройства.

Компания Apple пока никак не комментировала наличие этой ошибки в работе своей мобильной операционной системы.