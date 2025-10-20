Обнаружена роскошная усыпальница военачальника эпохи Силла

Археологи в Южной Корее раскрыли гробницу, которая более 1500 лет скрывалась под курганом в городе Кенджу - древней столице королевства Силла. Внутри они нашли останки воина высокого ранга, доспехи, меч, фрагменты короны и, вероятно, человеческую жертву.

© North Gyeongsang Province / Yonhap

Гробница относится к IV-V векам. Она была каменной, герметично закрытой и внутри разделялась на шесть деревянных камер. Пока исследована только одна. Именно в ней обнаружили главного погребенного - мужчину примерно 30 лет, ростом около 160-165 см. Он был похоронен в полном вооружении: в доспехах, с мечом и шлемом. Состояние доспехов оказалось удивительно хорошим.

Рядом археологи нашли позолоченную бронзовую корону - самую древнюю из найденных в Корее корон эпохи Силла. Кроме того, там была конская сбруя и глиняная посуда. Все это говорит: покойный принадлежал к знати или военной элите, возможно - к царскому роду.

В той же камере лежали останки второго человека. Судя по положению тела и отсутствию вооружения, его могли принести в жертву - скорее всего, это был слуга, отправленный сопровождать хозяина в загробный мир.

Впереди у археологов еще пять нераскрытых камер, и каждая может содержать новые артефакты или даже других членов знати. Это одно из самых значимых открытий, связанных с ранней историей государства Силла - того самого, которое позже объединит Корею.