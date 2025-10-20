«Радиостанция Судного дня» передала два загадочных сообщения

Коротковолновая радиостанция УВБ-76, известная также как «Радиостанция Судного дня» и The Buzzer («Жужжалка»), передала в эфир два новых зашифрованных сообщения, пишет Telegram-канал «УВБ-76 логи».

По данным канала, радиостанция вышла в эфир в понедельник, 20 октября, в 14:33 по московскому времени.

«НЖТИ 34948 ДЫРОКОЛ 0091 5671», — передала УВБ-76.

Позже, в 15:51 мск, в эфире прозвучало «НЖТИ 07377 ПОСАЖЕНЫЙ 9051 8779»

Напомним, что в общей сложности радиостанция передала сегодня три сообщения. Первое, «НЖТИ 33438 ДОНКИХОТ 1745 1643», вышло в эфир в 13.26 мск.

«Радио Судного дня» передало 15 загадочных сообщений

УВБ-76 — военная радиостанция, которая начала вещание с 1976 года. Ее истинное предназначение до сих пор неизвестно.

На протяжении десятков лет станция вещает круглосуточно, но 99,99% эфира составляет классическое радиолокационное «жужжание», за которое она и получила прозвание The Buzzer.