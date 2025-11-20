Из-за чего на Луне иногда появляются таинственные огни?

19 апреля 1787 года астроном Уильям Хершел впервые зафиксировал эпизодическое лунное явление — краткосрочное изменение во внешнем виде части поверхности Луны. Они проявляются в виде ярких вспышек, цветных пятен и туманных облаков. Но что вызывает эти явления? Портал livescience.com разобрался в вопросе.

© Unsplash

Непонятные вспышки на Луне могут быть вызваны целым рядом физических феноменов, но причину каждого отдельно взятого лунного явления можно предположить по его длительности.

Например, вспышки, длящиеся менее минуты, вероятно происходят из-за падений метеороидов. Объекты массой 0,2 кг (примерный вес бильярдного шара) создают вспышки света при столкновении с поверхностью Луны. А источник самого света — энергия столкновений, нагревающая лунные скалы до свечения.

Хотя подобные падения давно расценивались как причина сверхбыстрых вспышек, ученые не могли подтвердить это до 1990-х, пока наука не получила в свое распоряжение высокоскоростные камеры. И даже тогда короткая длительность вспышек не позволяла вычеркнуть внешние факторы, такие как электрический шум.

По этой причине подтверждение вспышек требовало одновременного наблюдения с двух и более точек. Несмотря на это ограничение, некоторые вспышки впервые подтвердили благодаря метеорному потоку Леониды в ноябре 1999-го.

С тех пор астрономические проекты формально зафиксировали сотни подобных явлений. Программа NELIOTA, спонсируемая ЕКА, задокументировала 193 лунные вспышки за девять лет, и по их карте можно предположить, что падения происходят в определенных горячих точках, таких как Океан Бурь — потенциально тектонически активном регионе. Хотя некоторые специалисты считают, что этот паттерн не более чем результат предвзятости наблюдений.

Огни на Луне, горящие на протяжении минут, могут быть результатом выброса радона из-под поверхности планеты. Научные работы, опубликованные в 2008 и 2009 годах в издании The Astrophysical Journal, выдвинули теорию, что подобные вспышки происходят, когда накопившиеся газы резко пробиваются на поверхность Луны из-за тектонических процессов. Радиоактивный радон генерирует свет при распаде, что делает его видимым с Земли. К тому же, точки, где наблюдали длительное свечение, совпадают с регионами, где содержатся высокие концентрации радона.

Но есть и вспышки, которые видны часами. Подобные явления могут быть лишь косвенно связаны с Луной — по крайней мере, судя по исследованию 2012 года. Его авторы предположили, что солнечный ветер ионизирует частицы лунной пыли, что приводит к формированию скоростных облаков. А эти облака, в свою очередь, могут отражать свет звезд или других ярких объектов, находящихся неподалеку от луны. Однако некоторые ученые оспаривают сам факт существования долгих вспышек.