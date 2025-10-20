Идентифицировано неизвестное науке растение из Тибета

В Тибете ученые обнаружили растение, которого наука раньше не знала. Открытие сделали ботаники из Уханьского ботанического сада Китайской академии наук. Новый вид нашли на высокогорье в уезде Куона (Кыона) Тибетского автономного района.

© WBG

Исследователи дважды отправлялись в экспедиции, собрали образцы, изучили их строение и сравнили с другими видами. Дополнительно было проведено молекулярно-генетическое исследование - и оно подтвердило: перед ними действительно новый вид.

Растение относится к семейству толстянковых, рода Sinocrassula - суккулентов, которые растут только в Китае, Непале и Вьетнаме. Новый вид получил название Sinocrassula cuonaensis - в честь места обнаружения.

От своих "родственников" он отличается мясистыми цилиндрическими листьями у основания растения и зеленовато-белыми цветками. На теле растения заметны красно-коричневые полосы или точки - характерная черта рода.

Некоторые виды Sinocrassula уже выращиваются как комнатные растения, поэтому ботаники не исключают, что и новый вид может заинтересовать коллекционеров.