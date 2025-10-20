Больше 450 км/ч: в Китае идут испытания самого быстрого в мире поезда

Самый быстрый в мире электропоезд CR450 осенью 2025 года проходит многочисленные испытания на разных скоростях и в разных условиях, сообщает CCTV. Первый CR450 был выпущен в конце 2024 года.

Сейчас поезд проходит различные эксплуатационные испытания на высокоскоростной железной дороге Шанхай - Чунцин - Чэнду. После еженедельных, ежемесячных и промежуточных испытаний он развил скорость 450 километров в час, установив рекорд.

Однако необходимы дальнейшие испытания, поскольку технические требования к CR450 предусматривают пробег в 600 тысяч километров, прежде чем его можно будет использовать для пассажирских перевозок.

Каждый день CR450 отправляется с Северного вокзала Ичана и проходит почти 300-километровую высокоскоростную железнодорожную линию. Вагоны поезда полностью «закрыты», а его колеса практически не видны. Чем ниже шасси, тем быстрее поезд, подчеркивается в статье.

Высота CR450 уменьшилась на 20 сантиметров по сравнению с предшественником, а вес - на 50 тонн. В течение последних пяти лет инженеры постоянно совершенствовали процесс снижения сопротивления движению поезда, стремясь достичь минимального значения в 0,1 процента, что в итоге позволило снизить общее сопротивление поезда на 22 процента.