OpenAI раскритиковали за ложный анонс математического прорыва

Компания OpenAI, разработчик чат-бота GPT, оказалась в центре скандала из-за поспешного объявления математического прорыва. Как сообщает The Decoder, ученый-математик Томас Блум опроверг, что GPT-5 удалось решить 10 задач Эрдеша.

Ранее директор по продуктам компании OpenAI Кевин Вейль заявил, что GPT-5 нашла решения для 10 ранее нерешенных задач Эрдеша и добилась прогресса еще в одиннадцати. Коллеги поддержали его, создав впечатление, что ИИ смог самостоятельно разработать решения для сложных вопросов теории чисел.

Блум владеет сайтом erdosproblems.com, который посвящен задачам Эрдеша. Он назвал заявление OpenAI «драматически неверным толкованием». По его словам, отметка «open» на его ресурсе означает лишь то, что ему лично неизвестно решение, а не то, что проблема не решена. Фактически, GPT-5 лишь обнаружила уже существующие научные работы, которые Блум упустил из виду.

Инцидент вызвал критику со стороны экспертов. Например, генеральный директор DeepMind Демис Хассабис назвал ситуацию «неловкой». Под давлением общественности оригинальные сообщения были удалены, а представители OpenAI признали свою ошибку.

Вместе с тем, GPT-5 показала свою эффективность в качестве инструмента для исследователей. Как отметил математик Теренс Тао, главный потенциал искусственного интеллекта в математике — это не решение сложнейших проблем, а ускорение рутинной работы, вроде поиска литературы. При этом Тао подчеркивает, что человеческий опыт критически важен для анализа, классификации и правильной интеграции результатов работы.