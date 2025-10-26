Нужно ли гладить нижнее белье после стирки

Многие слышали от бабушек: «‎Утюжь трусы, чтобы бактерии не завелись!» Но что говорит наука? Реально ли это помогает, или это просто миф? «‎Рамблер» собрал и проанализировал исследования, чтобы разобраться, нужно ли гладить нижнее белье или нет.

Раньше стирать удавалось нечасто — всего раз в неделю, еще и в холодной воде. Поэтому утюг с кипятком был единственным способом дезинфицировать ткань: температура 150–200°C убивает почти все бактерии и грибки. Но сегодня машины моют на 60°C, сушилки нагревают до 70°C, а детергенты содержат антимикробные добавки, поэтому использование утюга для нижнего белья кажется пережитком прошлого.

Микробиологическая нагрузка нижнего белья

Нижнее белье, включая трусы и носки, контактирует с кожей, потовыми железами и слизистыми, что делает его потенциальным источником микробов. После ношения на белье могут присутствовать бактерии (Escherichia coli, Staphylococcus epidermidis, Pseudomonas aeruginosa), грибки (Candida albicans, Trichophyton rubrum) и вирусы (норовирус, ротавирус).

Согласно исследованию Good Housekeeping Institute (2023), результаты которого опубликованы в Mental Floss, после обычной стирки на 40°C на паре трусов остается около 0.1 г фекального материала, содержащего до 10,000 бактериальных колоний, преимущественно безвредных для здоровых людей. Носки, особенно после контакта с обувью, могут содержать до 100 млн бактерий на см², включая патогенные грибки, вызывающие микозы.

Стирка при 40–60°C с современными детергентами снижает микробиологическую нагрузку на 3–4 log10 (99.9–99.99 процентов). Однако полное уничтожение микроорганизмов требует температур выше 70°C или дополнительных мер, таких как сушка или глажка. В PMC говорится, что сушка при 60°C уничтожает 95 процентов бактерий, тогда как глажка при 150–200°C добавляет лишь пять процентов к эффективности. Все это ставит под сомнение необходимость глажки для бытовых условий.

Риски отказа от глажки

Отказ от глажки нижнего белья не приводит к значительным рискам для большинства здоровых людей при соблюдении правильной стирки. Однако есть нюансы:

Инфекции мочевыводящих путей: Исследование, опубликованное в PLOS.ONE, выявило, что у женщин, стирающих белье на 30–40°C без последующей глажки, риск инфекций возрастает на 20 процентов из-за выживания E. coli. Однако стирка при 60°C или сушка при 70°C снижают этот риск до минимального.

Исследование, опубликованное в PLOS.ONE, выявило, что у женщин, стирающих белье на 30–40°C без последующей глажки, риск инфекций возрастает на 20 процентов из-за выживания E. coli. Однако стирка при 60°C или сушка при 70°C снижают этот риск до минимального. Грибковые инфекции: Носки, не обработанные паром или сушкой, могут сохранять споры грибков, усиливая риск микозов и неприятного запаха. Микробиолог Пол Фристон из Университета Лестера отметил, что сушка на солнце (УФ-излучение) так же эффективна, как глажка, уничтожая 99 процентов грибков за два–три часа.

Носки, не обработанные паром или сушкой, могут сохранять споры грибков, усиливая риск микозов и неприятного запаха. Микробиолог Пол Фристон из Университета Лестера отметил, что сушка на солнце (УФ-излучение) так же эффективна, как глажка, уничтожая 99 процентов грибков за два–три часа. Перекрестное заражение: Смешивание носков, трусов и полотенец в стиральной машине увеличивает риск переноса бактерий на 70 процентов. Без глажки остаточные микроорганизмы могут сохраняться, особенно в машинах с биопленкой, сообщается в MDPI.

Смешивание носков, трусов и полотенец в стиральной машине увеличивает риск переноса бактерий на 70 процентов. Без глажки остаточные микроорганизмы могут сохраняться, особенно в машинах с биопленкой, сообщается в MDPI. Аллергические реакции: Для людей с атопическим дерматитом или аллергией на пылевых клещей глажка снижает риск раздражения кожи, уничтожая аллергены.

Важно: Новое исследование, опубликованное в PMC, подчеркивает важность чистоты стиральной машины: биопленка в необслуживаемых машинах переносит бактерии на 50 процентов белья. Регулярная чистка уксусом или специальными средствами (раз в один–три месяца) уменьшает риск переноса бактерий на 80 процентов.

Рекомендации для бытовой гигиены

Стирайте при 60°C или используйте антибактериальные детергенты при 40°C для синтетических тканей, чтобы минимизировать микробиологическую нагрузку. Используйте сушильную машину или сушку на солнце. Оба метода эффективнее глажки для уничтожения грибков и клещей. Стирайте носки и трусы отдельно. Это снижает перекрестное заражение. Очищайте стиральную машину. Регулярная чистка предотвращает накопление биопленки. Глажка для уязвимых групп. Людям с иммунодефицитом, беременным или склонным к инфекциям мочевыводящих путей рекомендуется гладить белье после холодной стирки. Избегайте смешивания с уличной одеждой. Носки, контактировавшие с почвой, стирайте отдельно, чтобы предотвратить кампилобактериоз.

Таким образом, глажка нижнего белья после стирки не является обязательной для здоровых людей при использовании современных стиральных машин и сушек. Стирка при 60°C или сушка при 70°C обеспечивают достаточную дезинфекцию, снижая микробиологическую нагрузку до безопасного уровня. Глажка дает дополнительный эффект (5–20 процентов снижения патогенов), но ее значение преувеличено в бытовых условиях.

