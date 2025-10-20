Россиян снова пытались напугать отключением связи и интернета

«Комсомольская правда» рассказала, что в последние дни россиян снова пытались напугать ложными сообщениями об отключениях связи и интернета в разных российских регионах. На этот раз в фейках шла речь о Тюменской, Кемеровской, Тверской, Воронежской, Иркутской областях, Дагестане и Башкирии.

Мэр города Юрга Кемеровской области Алексей Фомин сообщил, что эти публикации не соответствуют действительности. Он призвал жителей заявлять о подобных сообщениях в полицию.

«Комсомольская правда» отмечает, что ложная информация распространялась по типичной схеме: сообщения с идентичным текстом, в которых меняется лишь название региона. Они появляются в соцсетях без ссылок на официальные источники. Пользователям предлагают ознакомиться с «графиком отключений» по ссылке, которая ведет в закрытый канал.

По данным газеты, такая схема используется в агрессивной рекламе для накрутки трафика, привлечения подписчиков и сбора личных данных пользователей.

Ранее фейком оказались сообщения от имени Минцифры о якобы планируемом отключении интернета в России. Ложная информация появилась в соцсетях 9 октября. В Минцифры подчеркивали, что мобильный и спутниковый интернет в РФ работают штатно, «учитывая особенности обеспечения безопасности в каждом регионе».