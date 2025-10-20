Ученые смогли обнаружить еще одно Солнце

Астрономы, используя телескоп Gaia Европейского космического агентства, нашли ранее неизвестное гигантское космическое тело под названием J0715-7334. Этот объект, расположенный на краю Млечного Пути, имеет температуру, сопоставимую с солнечной, сообщает Live Science.

По мнению исследователей, космическое тело также имеет массу, в 30 раз превышающую солнечную. Вероятно, оно является прямым потомком первых звезд Вселенной. Звезда почти в два раза более нетронута, чем предыдущая звезда с самой низкой металличностью, и имеет более чем в 10 раз меньше металла, чем самая бедная железом звезда, наблюдаемая на сегодняшний день, отметили эксперты.

Квазар J0715-7334 удален от Земли примерно на 85 000 световых лет. Однако, по словам специалистов, точное расстояние до него определить сложно.

Вероятно, данный объект появился из Большого Магелланова Облака — карликовой галактики, насчитывающей около 30 миллиардов звезд и вращающейся вокруг Млечного Пути. Также подчеркивается, что J0715-7334 характеризуется низкой концентрацией углерода. В отличие от большинства других звезд с низким содержанием железа, которые имеют относительно высокое содержание углерода, это поддерживает их общую «металличность» на более высоком уровне.