За последние 10–15 лет ученые накопили множество данных о том, какие продукты и пищевые привычки повышают риск переедания и набора веса. «‎Рамблер» собрал ключевые выводы из рандомизированных исследований, мета-анализов и крупных обзоров, чтобы показать, как еда влияет на массу тела и почему.

1. Ультраобработанные продукты ускоряют набор веса

Ультраобработанные продукты (UPF) — лидеры по провоцированию переедания. В стационарном исследовании Национального института здоровья США сравнивали ультраобработанную и минимально обработанную еду, схожую по макроэлементам, сахару, соли и клетчатке.

На ультраобработанном рационе участники потребляли в среднем на 500 ккал в день больше и набирали вес, тогда как на необработанном — худели, сообщается в American journal Cell Metabolism. Причины: высокая энергетическая плотность, быстрое поглощение и повышенная «съедобность» таких продуктов.

К этой категории относятся:

сладкие напитки,

фабричные десерты,

чипсы,

снеки,

колбасы,

сосиски,

полуфабрикаты,

сладкие завтраки,

батончики,

фруктовые йогурты.

2. Большие порции и высокая калорийность — двойной фактор переедания

Размер порции и энергетическая плотность (ккал на 100 г) определяют, сколько калорий мы потребляем. В контролируемых экспериментах ученых уменьшение порции на 25 процентов снижало суточное потребление калорий на 10 процентов (~230 ккал), а снижение энергетической плотности на 25 процентов — на 24 процента (~575 ккал). Эти эффекты независимы и суммируются, сообщает ScienceDirect. Большие порции высококалорийной еды систематически приводят к избытку калорий, так как хуже насыщают на единицу калорийности.

Примеры:

жареные блюда,

фастфуд, выпечка с высоким содержанием жиров,

сырные соусы,

ореховые пасты с сахаром.

3. Сладкие напитки нарушают контроль аппетита

Жидкие калории, такие как сахаросодержащие напитки (SSB), насыщают хуже, чем твердая пища, и легко обходят механизмы регуляции аппетита. Систематический обзор и мета-анализ 2023 года, опубликованные в PubMed, подтвердили: регулярное арошооиеннттре потребление SSB связано с повышением индекса массы тела (ИМТ) и набором веса у детей и взрослых. Один большой напиток в день добавляет 150–300 ккал, которые редко компенсируются меньшим объемом пищи.

Примеры:

газировка,

сладкие холодные чаи,

энергетики,

сокосодержащие напитки,

кофе с сахарными сиропами и сливочными топпингами.

4. Фастфуд формирует привычку к перееданию

Фастфуд сочетает высокую энергетическую плотность, большие порции, быстрый темп потребления и часто включает сладкие напитки. Проспективные исследования показывают: чем чаще люди, включая детей, едят фастфуд, тем выше прибавка веса за год наблюдения. У взрослых эффект зависит от дизайна исследования и контроля факторов, но связь устойчива. Еда «на ходу», стоя или в машине усиливает недооценку объема порций и приводит к лишним калориям.

5. Рафинированные зерновые против цельнозерновых

Многолетние когортные исследования показывают, что высокое потребление рафинированных зерновых (белый хлеб, сладкая выпечка, овсянка) связано с ростом ИМТ и набором веса, тогда как цельнозерновые продукты демонстрируют обратную тенденцию благодаря высокому содержанию клетчатки и лучшему насыщению. Эффект варьирует в зависимости от культуры питания (например, данные по белому рису различаются для Японии и Китая), но общий тренд ясен: цельнозерновые помогают контролировать вес.

Отдельно стоит отметить, что низкий гликемический индекс (ГИ) сам по себе не гарантирует контроля массы, если не учитывать общую калорийность и качество рациона. Об этом говорится в

6. Алкоголь: лишние калории и снижение контроля

В спиртных напитках в среднем содержится 7 ккал на 100 г, и алкоголь усиливает аппетит, особенно при высоких дозах. Систематические обзоры, опубликованные в PubMed, показывают: умеренное потребление алкоголя чаще нейтрально по влиянию на вес, но высокие дозы, особенно крепких напитков, связаны с набором массы. Вино имеет более мягкий эффект, но ночные перекусы и закуски «под выпивку» добавляют калории. Поведенческий аспект (ослабление контроля над едой) играет не меньшую роль, чем калорийность напитков.

7. Недосып подталкивает к калорийной пище

Недостаток сна — косвенный, но значимый фактор переедания. Мета-анализ, результаты которого приведены в ScienceDirect, показал, что ограничение сна увеличивает суточное потребление калорий примерно на 200 ккал и усиливает тягу к сладкому и жирному. Это делает ультраобработанные продукты и сладкие напитки более привлекательными. Хотя некоторые исследования показывают менее выраженный эффект, общий тренд подтверждается.

Таким образом, набор веса чаще вызывают не отдельные продукты, а их общие характеристики: высокая степень обработки, большая калорийность на грамм, крупные порции и жидкие калории. Типичный пример — комбинация фастфуда, сладких напитков и снеков. Даже при одинаковой калорийности жидкие калории (газировка, соки) и высококалорийные блюда хуже насыщают, чем цельные продукты. Качество углеводов тоже важно: цельнозерновые предпочтительнее рафинированных. Алкоголь и недосып добавляют риска, усиливая тягу к вредной еде.

