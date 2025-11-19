Какие старые функции предыдущих Windows поддерживает Windows 11?

Microsoft всегда собирала каждую новую версию Windows из фрагментов старых. Некоторые инструменты, представленные десятилетиями назад, по-прежнему в ходу, дизайн меню не сильно изменился со времен Windows 7, и даже в Windows 11 есть утилиты и функции, впервые появившиеся на рубеже 1990-х и 2000-х. Портал makeuseof.com рассказал, какие старые инструменты можно найти в актуальной версии Windows.

Dial-up подключение

Как ни странно, Windows 11 поддерживает старомодную технологию Интернет-подключения, которая была популярна в 1990-х. Правда, скорее всего, для этого нужен USB-модем, и скорость в любом случае будет ограничена мизерными 56 Кбит/с. Для контекста, на такой скорости файл размером 1 ГБ будет загружаться более 40 часов.

Гибкие диски

Флоппи-диски уже давно вышли из моды, хоть их дизайн и послужил вдохновение для иконки «сохранить» во многих программах. Как и в случае dial-up, у дискет сегодня почти нет применений, но Windows 11 все равно их поддерживает. Поскольку ни на одном современном компьютере по умолчанию нет дисковода для флоппи, его нужно докупать отдельно.

Режим совместимости с Windows 95

Режимы совместимости Windows позволяют запускать программы, работавшие на предыдущих версиях операционной системы, но не оптимизированные под более современные. При его активации система, по сути, передает приложениям ложные данные: например, о версии ОС и названиях определенных папок. Так, Windows 11 позволяет включать совместимость аж с Windows 95 — на секундочку, она разменяла уже 30 лет!

Аналоговые факсы

Пожалуй, вряд ли сегодня кто-то активно пользуется факсами, но Windows 11 по-прежнему поддерживает их. Правда, утилита Windows Fax and Scan — не цифровой, а аналоговый сервис, для которого к компьютеру необходимо подвести телефонную линию. Учитывая данное требование, многие пользователи наверняка предпочитают физические факс-машины или отправку цифровых факсов.

Хотя большинство пользователей ПК не нуждаются в факсах, они по-прежнему играют роль защищенного метода коммуникации во многих сферах бизнеса. Например, госпитали и другие медицинские организации нередко прибегают к ним для передачи защищенной информации о пациентах.

Номеронабиратель

На каждом компьютере с Windows 11 скрывается частичка Windows 95 в форме номеронабирателя — или приложения «Телефон», как оно называлось в русской версии. Древняя утилита позволяла совершать телефонные звонки с ПК, поскольку раньше почти каждый компьютер был подключен к модему. Но в отличие от dial-up и факсов, этот инструмент требует подключения к модему, который способен обрабатывать и голос, и данные. Большинство модемов специализировались на чем-то одном, поэтому приходилось либо покупать отдельную периферию, либо поднимать домашний телефон после звонка на ПК.

Иконки MS-DOS

Наконец, Windows 11 можно даже стилизовать под MS-DOS. Если зайти в меню кастомизации любой папки и найти пакет иконок под названием moricons.dll, то можно отыскать значки, впервые появившиеся в Windows 3.0 1990 года. Поскольку ранние версии Windows были графической оболочкой для MS-DOS, эти иконки представляют распространные программы для DOS. Ограниченная цветовая палитра лишь придает им ретро-очарования.