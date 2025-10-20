Радиостанция УВБ-76, также известная как «радиостанция Судного дня», передала в эфир новое слово — «донкихот». Об этом свидетельствует публикация в Telegram-канале «УВБ-76 логи».

Сообщение прозвучало в эфире в 13.26 мск 20 октября: «НЖТИ 33438 ДОНКИХОТ 1745 1643». Судя по логам радиостанции в канале, раньше слово «донкихот» не озвучивалось.

УВБ-76 — военная радиостанция, которая начала вещание с 1976 года. Ее истинное предназначение до сих пор неизвестно. Среди радиолюбителей она получила прозвище «жужжалка» из-за характерного фонового шума.

Радиостанция регулярно передает в эфир сообщения, расшифровка которых остается тайной. В последний раз УВБ-76 передала три слова 16 октября: сперва «рядоспай», после — «наручный», а потом — «амилоскиф». 15 октября в эфире звучали слова «измождение» и «доминион».