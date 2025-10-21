Представлен Huawei Nova 14 Vitality

Huawei представила в Китае смартфон Nova 14 Vitality Edition.

© MobiDevices

Модель, являющаяся пятым представителем серии, расположена чуть выше Nova 14i, выпущенного в начале месяца, и выделяется более продвинутыми характеристиками.

Особенности

Huawei Nova 14 Vitality Edition оснащён 6,7-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+ (2412×1084 пикселей), адаптивной частотой обновления до 120 Гц, плотностью пикселей 395 ppi, высокочастотным ШИМ-регулированием яркости 2160 Гц и частотой дискретизации сенсорного слоя 300 Гц. Пиковая яркость достигает 1100 нит.

Huawei не раскрыла, какой именно чипсет используется в новинке. Смартфон будет доступен в версиях с 256 ГБ и 512 ГБ встроенной памяти.

Основная камера двойная:

50 Мп главный датчик (RYYB, f/1.9);

8 Мп широкоугольный объектив (f/2.2).

Фронтальная камера имеет разрешение 50 Мп.

Ёмкость аккумулятора составляет 5500 мАч, поддерживается быстрая зарядка мощностью 66 Вт. Huawei Nova 14 Vitality Edition оснащён модулями Wi-Fi, Bluetooth 5.2, BeiDou, Galileo, GPS, A-GPS, QZSS, ГЛОНАСС, NFC и портом USB Type-C. Для аутентификации предусмотрен боковой сканер отпечатков пальцев. В качестве операционной системы используется HarmonyOS 5.1.

Размеры: 161,73×75,48×7,18 мм, вес – 192 грамма.

Сроки выхода, цвета и цена

Продажи Huawei Nova 14 Vitality Edition в Китае начнутся 24 октября в фирменном магазине Vmall. Модель будет доступна в трёх цветах: Feather Sand Black, Frost White и Ice Blue.

Цена: