В Турции нашли таблички и печати неизвестного хеттского принца

В южной Турции, на месте древнего поселения Аччана-Гююк, известного в древности как Алалах, археологи сделали сенсационное открытие. Среди обугленных руин административного комплекса были найдены клинописные таблички возрастом 3500 лет, написанные на аккадском языке, и оттиски печатей, принадлежавшие неизвестному хеттскому принцу.

О находке заявили в Министерстве культуры и туризма Турецкой Республики.

Сгоревший архив и бюрократическое сердце Алалаха

Таблички были найдены под толстым слоем обгоревшего материала, что указывает на возможное разрушение города крупным пожаром. Несмотря на повреждения, документы сохранились достаточно хорошо, чтобы расшифровать содержимое. Эти артефакты связывают два великих государства позднего бронзового века — Митанни и Хеттское царство — и открывают новое понимание политической, экономической и религиозной жизни региона в XV–XIV веках до н. э.

На табличках фиксируются заказы на мебель, списки сотрудников и подробные расписания распределения продовольствия и сырья. Это показывает, что бюрократия Алалаха была уже высокоорганизованной и действовала под контролем династии Идрими, которая находилась под влиянием Митанни, одной из сверхдержав позднего бронзового века.

Документы на аккадском языке раскрывают сложную систему регионального управления и межгородской торговли, демонстрируя, как местная власть интегрировала внешние административные практики в свои порядки.

Загадочный хеттский принц

В верхних слоях памятника были обнаружены оттиски цилиндрических печатей, принадлежавшие неизвестному хеттскому принцу. Эти печати удостоверяли подлинность официальных документов и содержат сложные рельефные сцены. Среди изображений — Бог Грозы в схватке с крылатыми существами, отражающий характерные религиозные мотивы хеттов и северосирийских соседей.

«Эти находки дают уникальное представление о том, как Хеттское царство интегрировало административные и религиозные практики, ранее характерные для Митанни», — пояснил профессор Акар.

Печати позволяют оценить, как выглядели протоколы официального документооборота и какие символы власти использовали хеттские аристократы.

Мост между Митанни и Хеттами

Аччана-Гююк служил стратегическим узлом, соединяя Анатолию, Месопотамию и Левант. Совмещение митаннийских и хеттских слоев показывает постепенный переход региона под хеттское влияние и демонстрирует интеграцию административных и художественных практик двух империй.

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой назвал открытие «даром наших предков будущему». Таблички и печати будут сохранены, оцифрованы и в будущем экспонированы в Археологическом музее Хатая.

«Каждая раскопка открывает новые грани сложного политического ландшафта позднего бронзового века. Здесь мы видим забытых царей, скрытые архивы и теперь — неизвестного хеттского принца», — подчеркнул Эрсой.

Артефакты показывают, как два могущественных государства взаимодействовали между собой, чем торговали, во что верили и как перенимали друг у друга привычки управления и организации жизни.