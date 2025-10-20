Бюджетные смартфоны Honor стали мировыми рекордсменами

Эксперты лаборатории DxOMark провели всестороннее тестирование двух новых смартфонов Honor (Honor 400 Smart 5G и Honor X7d), уделив особое внимание времени автономной работы и эффективности системы питания. В результате испытаний обе новинки показали рекордные результаты, позволившие занять им лидирующие позиции в рейтинге DxOMark.

© Honor

Honor 400 Smart 5G и Honor X7d являются практически идентичными по характеристикам устройствами. Исключением является использование разных чипсетов: Honor 400 Smart 5G базируется на Snapdragon 6s Gen 3, в то время как Honor X7d оснащен Snapdragon 685.

Обе модели оснащены весьма емким аккумулятором на 6500 мАч, который, хоть и не является абсолютным рекордом по емкости, в сочетании со слабыми энергопотребляющими платформами и дисплеями с разрешением HD+ превратил эти аппараты в настоящих «монстров» автономности.

По результатам испытаний, Honor X7d продемонстрировал выдающийся результат, проработав 4 дня и 13 часов. Его собрат, Honor 400, также показал впечатляющий срок службы — 4 дня и 3 часа. Эти показатели не просто устанавливают новые рекорды в данной категории, но и значительно превосходят предыдущих лидеров, которые не могли приблизиться к отметке в четыре дня активной работы.

Процесс пополнения заряда у обоих устройств занимает примерно одинаковое время — около полутора часов до 100%. Тем не менее, Honor 400 демонстрирует более быструю зарядку до отметки в 80%.

В общем зачете по оценке автономности от DxOMark, обе новинки набрали по 168 баллов, что зафиксировало новый рекорд в рейтинге. В частности, Honor X7d теперь занимает позицию абсолютного чемпиона по продолжительности работы без подзарядки.