Новая технология российских ученых увеличила прочность бетона

Созданный учеными Липецкого государственного технического университета (ЛГТУ) и НИУ МГСУ биобетон способен самостоятельно "залечивать" повреждения. Именно это и делает его не только значительно прочнее, но и в несколько раз выносливее обычного, что может кардинально продлить жизнь зданиям и другим объектам.

Почему новый материал называется биобетон? Дело в том, что на стадии приготовления бетонной смеси в нее добавляются крошечные капсулы размером не более 4 миллиметров. В них находятся специальные бактерии, которые "спят", дожидаясь своего часа. Он наступает, когда в застывшем бетоне со временем появляется трещина и в нее попадает влага. Капсулы "пробуждаются", бактерии начинают свою работу, потребляя питательные вещества и запуская химическую реакцию, в результате которой в порах и трещинах образуется карбонат кальция. Он надежно "запечатывает" повреждения, предотвращая их дальнейшее развитие.

Но этого мало. Испытания показали, что биобетон выдержал 35 миллионов циклов интенсивных нагрузок, в том время как обычный бетон разрушался всего после 9 миллионов циклов. То есть срок его службы почти в 4 раза меньше.

Внедрение новой технологии позволит экономить при строительстве значительные средства, а также сократить потребность в производстве нового цемента, которое является крайне энергозатратным и связано с большими выбросами CO2.