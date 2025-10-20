Открыт новый вид ядовитой лягушки с уникальным криком

На границе Перу и Бразилии обнаружили новый вид миниатюрной ядовитой лягушки рода Ranitomeya.

Узнать представителей группы Vanzolinii, которых назвали Ranitomeya hwata, можно по синей или желтой коже с темными полосами вдоль спины и пятнами на животе и конечностях.

Характерной чертой нового вида стал крик. Он более длинный и состоит из серии очень быстрых, повторяющихся звуковых сигналов. Как говорится в Zootaxa, помимо внешнего вида и крика лягушки отличаются поведением во время брачного периода.

Самцы этого вида могут спариваться с несколькими самками, тогда как некоторые родственные виды, например R. imitator, придерживаются моногамии.

Также установлено, что лягушки этого вида сильно зависят от бамбука гуадуа (Guadua).

В зарослях этого растения самки откладывают яйца, а головастики развиваются в заполненных водой углублениях в стеблях.

При этом представители этого вида не склонны к каннибализму.

