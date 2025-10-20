Новые модели iPhone 17 продемонстрировали более высокие результаты продаж в Китае и Соединенных Штатах по сравнению со своим предшественником, серией iPhone 16, согласно данным исследовательской компании Counterpoint, на которые ссылается новость агентства Reuters.

По данным отчета Counterpoint, за первые десять дней доступности в обеих странах новые устройства опередили продажи серии iPhone 16 на 14%.

Особенно заметным оказался рост спроса на базовую модель iPhone 17. В Китае продажи этой модели почти удвоились по сравнению с аналогичным периодом для iPhone 16. В целом по двум рынкам продажи базовой версии выросли на 31%.

Старший аналитик Менменг Жанг отметил в отчете, что базовая модель iPhone 17 оказалась очень привлекательной для потребителей, предлагая отличное соотношение цены и качества.

«Улучшенный чип, обновленный дисплей, увеличенный базовый объем памяти и модернизированная фронтальная камера — и все это по той же цене, что и у прошлогоднего iPhone 16», — добавил аналитик.

Серия iPhone 17 была запущена Apple по всему миру, включая Китай, в сентябре.