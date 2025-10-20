У ФСБ появятся полномочия на регистрацию шпионских устройств и программ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России инициировала введение президентского указа, который наделит ведомство полномочиями по регистрации и учету всех специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации. Эти меры затронут как готовые устройства, так и программные решения, разрабатываемые или реализуемые частными структурами. Об этом сообщает издание «Ведомости».

Проект указа предусматривает, что ФСБ будет определять порядок учета, регистрации и использования таких средств, а также устанавливать соответствующую нормативно-техническую документацию. В настоящее время учет подобных инструментов распределен между несколькими государственными органами.

Новые нормы распространятся на аппаратуру для прослушивания, скрытого наблюдения и анализа данных, а также на программное обеспечение и технические разработки, предназначенные для продажи, ввоза или вывоза из России лицами, не имеющими официальных полномочий на оперативно-розыскную деятельность. Инициатива также вводит контроль ФСБ за импортом и экспортом этих технологий, что позволит централизовать учет и регулировать оборот потенциально шпионских средств.

В настоящий момент существует неопределенность относительно того, какие именно инструменты подпадают под существующее лицензирование и ответственность. В частности, эксперты отмечают, что к таким средствам часто относят решения класса DLP, предназначенные для предотвращения утечки конфиденциальных данных.

По мнению специалистов, под регулирование попадут устройства скрытой фиксации звука и видео (включая мини-камеры и дроны), а также сенсоры для анализа данных, такие как GPS-трекеры и системы перехвата сетевой информации. Кроме того, контроль будет распространен на программное обеспечение для удаленного доступа, анализа переписки и звонков, а также на алгоритмы распознавания лиц и речи.

Основной декларируемой целью изменений является усиление контроля за оборотом средств, которые могут быть использованы для негласного сбора информации и противозаконной деятельности. При этом ключевым критерием для отнесения устройства к регулируемым будет его предназначение, трактовка которого останется за ФСБ, а не форма хранения данных.