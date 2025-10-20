В работе Amazon Web Services произошел сбой

Утром 20 октября интернет-пользователи сообщили о сбое в работе сервисов Amazon Web Services (AWS) — облачной компании Amazon, серверами которой пользуются множество зарубежных компаний. На пике в 10:42 мск число жалоб составило почти 5,7 тысячи, следует из данных Downdetector.com.

Из-за проблем у AWS неполадки возникли у множества интернет-ресурсов, включая онлайн-магазин видеоигр Epic Games, Zoom, кикшеринг Whoosh, Duolingo, Snapchat и стриминговый сервис Hulu. Сбой наблюдался в том числе в России.

В техподдержке AWS подтвердили рост ошибок при обработке запросов к базе данных DynamoDB в регионе США Восток-1 (US-EAST-1). Инженеры компании в данный момент заняты выяснением причин сбоя и его устранением.