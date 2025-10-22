Ученые оживили червей, пролежавших в вечной мерзлоте 46 тысяч лет

Ученые успешно оживили круглых червей, пролежавших в вечной мерзлоте более 46 тысяч лет. С подробностями – научный обозреватель Николай Гринько.

© m24.ru

Нематоды – это круглые черви, распространенные по всем уголкам земного шара. Сегодня ученые описали более 24 тысяч видов, но есть основания полагать, что на самом деле это число должно приближаться к миллиону. Нематоды живут в грунте водоемов любой солености и во всем диапазоне глубин, в почве всех континентов, от полюсов до тропиков, в пустынях и высоко в горах. Немаловажную роль в этом играет их необыкновенная живучесть. Например, когда в 2003 году американский шаттл "Колумбия", возвращаясь на Землю, разрушился на высоте 63 километра, среди его обломков, разбросанных по нескольким штатам, обнаружили контейнер с нематодами вида Caenorhabditis elegans, которых использовали на орбите для экспериментов. Все черви выжили.

Ученые, изучающие вечную мерзлоту Сибири, исследуют образцы замерзшей почвы, добытой с разной глубины. Среди трех сотен образцов они нашли двух нематод разных видов. Исследователи поместили их в чашку Петри с питательной средой при температуре около 20 градусов, после чего черви начали проявлять признаки жизни. Один из видов, Panagrolaimus, был найден в образце почвы, возраст которого составил 32 тысячи лет. Нематоды второго вида, Plectus, были в образце, который на 10 тысяч лет старше. Но и это еще не предел.

Группа исследователей из России, Германии, Британии и Ирландии опубликовала работу, в которой описала еще одну такую находку – оттаявших и оживших нематод из раннего плейстоцена. Поскольку методом радиоуглеродного анализа определить возраст живого существа нельзя, специалисты определили возраст растительных остатков, найденных вокруг круглых червей. Оказалось, что им примерно 46 тысяч лет. Сами же нематоды после "реанимации" начали активно питаться и размножаться как ни в чем не бывало и к моменту опубликования статьи дали уже 100 поколений (средняя продолжительность жизни – 20 дней).

После секвенирования генома выяснилось, что это новый, неизвестный до этого момента вид. Ему дали название Panagrolaimus kolymaensis (Панагролеймус колымский), поскольку он был обнаружен на реке Колыме. Геном этого вида содержит три, а не два набора хромосом – это называется триплоидией. Так часто бывает у существ, которым для продления рода не нужно участие самцов, а эти черви как раз размножаются путем партеногенеза, так что одна самка может основать новую династию.

Затем исследователи проверили, насколько вынослив P. kolymaensis на самом деле, и выяснили, что если дать червям немного времени на "высыхание" перед заморозкой, то они способны выжить после пребывания при температуре минус 80 градусов. Вечная мерзлота способствовала выживанию нематод благодаря стабильной температуре, низкому уровню влажности и недостатку кислорода. После этого ученые попробовали заморозить самый известный современный вид (тех самых Caenorhabditis elegans, что выжили в крушении шаттла), и оказалось, что они тоже способны на такой трюк.

Теперь международная команда сосредоточит свои усилия на изучении криптобиоза – так называют состояние организма, при котором жизненные процессы замедляются до минимума в ответ на неблагоприятные условия окружающей среды. Это позволит, например, дольше сохранять ткани для трансплантации и образцы для исследований с меньшим риском и меньшим количеством химикатов. Конечно, про анабиоз для дальних космических путешествий пока никто даже не задумывается.

Хотя…