Российский бренд представил самый легкий в мире золотой iPhone

Российский бренд кастомизированных смартфонов Caviar анонсировала выпуск новой серии смартфонов Apple под названием AirLine, ключевой особенностью которой стала беспрецедентная легкость и минималистичный дизайн. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Caviar.

© Caviar

Флагманская модель этой линейки, iPhone Air Zenith, претендует на звание самого тонкого и легкого золотого iPhone в истории бренда. Стоимость этого аппарата достигает 2 650 000 рублей. iPhone Air Zenith сочетает в себе корпус из золота 750 пробы и отделку из черной крокодиловой кожи. Выпуск этой версии ограничен всего тремя экземплярами.

Среди других новинок коллекции выделяется iPhone Air Aureon, который инкрустирован золотом 999 пробы и золотым карбоном с мраморной текстурой. Золотой карбон, ранее применявшийся в автопроме, обеспечивает легкость конструкции. Верхняя часть корпуса и рамка этой модели также покрыты золотом высокой пробы.

Вариант iPhone Air Crystal выполнен в корпусе из авиационного титана с использованием белоснежной крокодиловой кожи. В этой версии также присутствует титановая корона Caviar и вставки из ювелирной эмали.

iPhone Air Crystal доступен за 549 000 рублей (лимит 19 штук), а iPhone Air Aureon — за 574 000 рублей (также лимитирован 19 экземплярами).