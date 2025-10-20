В сети заметили загадочный смартфон Xiaomi

Корпорация Xiaomi создала прототип загадочного смартфона с одной камерой. Об этом сообщает издание XiaomiTime.

Изображение устройства появилось в сети. Его сфотографировали с задней стороны, поэтому экран телефона разглядеть нельзя. Авторы медиа обратили внимание, что относительно свежий прототип смартфона — он вышел не позже 2024 года — имеет всего одну камеру, хотя Xiaomi сейчас не выпускает таких устройств.

На задней панели разрабатываемого телефона также заметили надписи Amazon и Nebula. Такими наименованиями в китайской корпорации обозначают гаджеты, над которыми ведется разработка — чтобы не раскрывать их настоящее название раньше времени.

Однако Xiaomi так и не выпустила смартфон с одной камерой. «Хотя Xiaomi пока не опубликовала заявление об этом загадочном устройстве, есть несколько возможных объяснений его исчезновения», — рассказали журналисты XiaomiTime. По их мнению, в компании могли отказаться от его разработки, так как передумали выпускать девайсы с одной камерой. Также прототип могли применять исключительно для внутреннего использования и при разработке других моделей.

В начале октября в России начались продажи новых смартфонов серии Xiaomi 15T. Аппараты Xiaomi 15T и 15T Pro получили AMOLED-дисплей, процессор MediaTek Dimensity и камеру Leica.