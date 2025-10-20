Ученые нашли способ предсказать следующее извержение Этны

Недавно разработанный метод отслеживания движения магмы (расплавленная масса, возникающая в глубинных зонах Земли) под вулканом Этна, основанный на анализе параметра b-значения, может улучшить прогнозы извержений. Об этом сообщает Live Science.

Подчеркивается, что этот параметр отражает соотношение землетрясений малой и большой магнитуды, которое изменяется при подъеме магмы через земную кору. Этна, крупнейший действующий вулкан в Европе, находится в зоне столкновения тектонических плит, что способствует образованию разломов и подъему магмы. Магма питает несколько взаимосвязанных магматических очагов на разной глубине.

Исследование, проведенное учеными INGV, показало, что изменения значения b связаны с вулканической активностью. В активных зонах больше мелких землетрясений, что указывает на хрупкость пород и движение магмы. В стабильных регионах чаще происходят сильные землетрясения.

Отслеживание значения b позволяет определить этапы перемещения магмы и оценить состояние вулкана перед извержением. Метод может быть применен и в других вулканических районах при наличии достаточного количества данных о землетрясениях, пишут авторы.

Ранее обнаружение платины в ледяном щите Гренландии вызвало споры. Раньше считали, что она связана с падением кометы, но новое исследование предлагает вулканическое объяснение. Химическая «подпись» платины возрастом 12,8 тыс. лет, относящаяся к позднему дриасу, не соответствует гипотезе о космическом событии из-за отсутствия иридия и длительного повышения концентрации платины (14 лет). Теория о вулкане Лах в Германии также не подтвердилась. Ученые теперь считают, что повышенная концентрация платины связана с длительной вулканической активностью через трещины в Гренландии.