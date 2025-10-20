Найдены останки одного из древнейших динозавров в мире

Палеонтологи нашли на северо-западе Аргентины кости одного из древнейших в мире динозавров. Возраст находки насчитывает около 230-225 миллионов лет, сообщает аргентинский Национальный совет по научным и техническим исследованиям (CONICET).

Найденный вид назвали Huayracursor jaguensis.

Исследователь, один из авторов научной статьи об открытии Агустин Мартинелли отметил, что возраст Huayracursor примерно 225-230 миллионов лет, что делает его одним из самых древних динозавров в мире.

Почти полноценный скелет находился на высоте около трех километров над уровнем моря в провинции Ла-Риоха на западе страны. Такой вид динозавров от других в той эпохе отличала длинная шея и более крупный размер.

Длина Huayracursor составляет около двух метров, подчеркнула другой автор исследования Малена Хуарес.

