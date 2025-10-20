Honor X7d показал рекордную автономность

DxOMark назвал HONOR X7d самым автономным смартфоном в истории тестов
Эксперты DxOMark протестировали автономность смартфонов HONOR X7d и HONOR 400 Smart 5G, и оба устройства установили новый рекорд рейтинга, набрав по 168 баллов.
Это лучший результат за всю историю испытаний лаборатории.
Оба смартфона оснащены аккумуляторами ёмкостью 6500 мАч, но рекордная выносливость объясняется не только батареями, а и энергоэффективными процессорами — Snapdragon 685 у X7d и Snapdragon 6s Gen 3 у 400 Smart 5G.
Дополнительную роль сыграли HD+ дисплеи, снижающие энергопотребление. По данным DxOMark, HONOR X7d проработал 4 дня и 13 часов без подзарядки, а HONOR 400 Smart 5G — около 4 дней и 3 часов.
Для сравнения, предыдущие рекордсмены не достигали и четырёх дней автономной работы. При этом оба устройства полностью заряжаются примерно за полтора часа.
Эксперты отметили, что смартфоны демонстрируют не только высокую энергоэффективность, но и отличную оптимизацию питания при повседневных задачах — от звонков до навигации и видеопросмотра.