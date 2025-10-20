Honor X7d показал рекордную автономность

Эксперты DxOMark протестировали автономность смартфонов HONOR X7d и HONOR 400 Smart 5G, и оба устройства установили новый рекорд рейтинга, набрав по 168 баллов.

© Ferra.ru

Это лучший результат за всю историю испытаний лаборатории.

Оба смартфона оснащены аккумуляторами ёмкостью 6500 мАч, но рекордная выносливость объясняется не только батареями, а и энергоэффективными процессорами — Snapdragon 685 у X7d и Snapdragon 6s Gen 3 у 400 Smart 5G.

Дополнительную роль сыграли HD+ дисплеи, снижающие энергопотребление. По данным DxOMark, HONOR X7d проработал 4 дня и 13 часов без подзарядки, а HONOR 400 Smart 5G — около 4 дней и 3 часов.

© DxOMark

© DxOMark

Для сравнения, предыдущие рекордсмены не достигали и четырёх дней автономной работы. При этом оба устройства полностью заряжаются примерно за полтора часа.

Эксперты отметили, что смартфоны демонстрируют не только высокую энергоэффективность, но и отличную оптимизацию питания при повседневных задачах — от звонков до навигации и видеопросмотра.