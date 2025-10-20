Базовый Vivo X300 обошел Galaxy S25 Ultra по качеству фото

Известный инсайдер Ice Universe сравнил качество снимков, сделанных на камеры Vivo X300 и Samsung Galaxy S25 Ultra.

© Ferra.ru

Несмотря на более простую аппаратную часть, китайский флагман продемонстрировал лучшую детализацию и обработку изображений.

Galaxy S25 Ultra использует 200-мегапиксельный сенсор HP2 размером 1/1,3 дюйма, тогда как у Vivo X300 установлен сенсор HPB — немного меньший, 1/1,4 дюйма. Однако программные алгоритмы Vivo позволили добиться более чётких и естественных фотографий, чем у конкурента.

© X.com

© X.com

«Vivo вновь показала магию софта — X300 даёт больше деталей, чем Galaxy S25 Ultra. Компания превзошла аппаратное преимущество Samsung только за счёт обработки», — отметил UniverseIce.

Инсайдер добавил, что даже при улучшении сенсоров в будущих моделях Samsung S26, южнокорейскому бренду придётся серьёзно поработать над программной частью, чтобы догнать Vivo по качеству фото.