Раскрыты действия научного сообщества при сигнале из космоса

Международное научное сообщество завершило работу над обновлённой версией протокола, регламентирующего порядок действий в случае обнаружения сигналов, предположительно исходящих от внеземных цивилизаций.

© Кадр из фильма «Контакт» (1997)

Документ подготовлен участниками проекта SETI и адаптирован к реалиям цифрового века, уделяя особое внимание скорости распространения информации и роли социальных сетей. Его презентация состоялась в октябре 2025 года.

Первый вариант подобного соглашения был принят Международной академией астронавтики в 1989 году и с тех пор неоднократно пересматривался. Новая редакция стала итогом трёхлетней работы специалистов из Великобритании, США, Канады, Нидерландов и Австралии. В её основе лежат принципы открытости, научной добросовестности и этической ответственности исследователей, передает Naked Science.

Разработчики подчёркивают, что любые сообщения о возможных внеземных сигналах должны сопровождаться чёткими разъяснениями, включая уровень достоверности и степень неопределённости данных. Перед публикацией такие сведения обязаны пройти экспертную проверку. Особое внимание уделено противодействию дезинформации и преувеличениям, нередко возникающим в интернете. В качестве примера приводится история с межзвёздным объектом 3I/ATLAS, вызвавшим бурю спекуляций о «визите пришельцев».

Авторы напоминают, что даже на Земле контакты между культурами порой рождают легенды. Историки указывают на случай 1786 года, когда встреча экспедиции Лаперуза с народом тлинкитов на Аляске легла в основу мифа о «пришествии богов».

Новая декларация носит рекомендательный характер и рассматривается как этический кодекс для учёных. В документе зафиксированы нормы по защите исследователей, обеспечению открытого доступа к данным и запрету на самостоятельную отправку сигналов в космос. Решение о подобных коммуникациях должно приниматься только после международных консультаций под эгидой ООН.

Совет попечителей Международной академии астронавтики планирует окончательно утвердить документ в 2026 году.