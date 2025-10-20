Раскрыта опасность дорогой термопасты AMeCh STG-4

Термопаста AMeCh STG-4, позиционировавшаяся как премиальное решение для энтузиастов, оказалась под огнём критики после множества жалоб пользователей из Южной Кореи.

© Ferra.ru

По данным портала Quasarzone, покупатели сообщают о коррозии медных поверхностей, исчезновении маркировки на процессорах и даже головных болях от сильного запаха уксуса после длительного использования.

Ранее независимый эксперт из Германии в лабораторных тестах отметил, что состав пасты ведёт себя не как стандартная PDMS-основа.

Анализ показал наличие уксуснокислого RTV-силикона, который при нагреве выделяет уксусную кислоту — именно она вызывает коррозию меди и характерный запах.

© igor´sLAB

Производитель отрицает проблемы и называет обвинения «ложными», но пользователи и специалисты указывают на очевидные химические признаки реакции.

Эксперты рекомендуют отказаться от использования STG-4 и перейти на проверенные составы вроде Thermal Grizzly Kryonaut или Arctic MX-6, чтобы избежать повреждений оборудования.