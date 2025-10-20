У мобильного приложения ChatGPT перестала расти аудитория

Мобильное приложение ChatGPT, по всей видимости, теряет былые темпы роста, поскольку новые данные от аналитической фирмы Apptopia свидетельствуют о замедлении глобального прироста загрузок. Об этом сообщает издание Gadgets Now.

Согласно анализу, рост числа новых пользователей, измеряемый в процентном изменении ежемесячных глобальных загрузок, замедляется с апреля, и прогнозируется, что в октябре этот показатель может снизиться на 8,1%. Несмотря на то что ChatGPT продолжает привлекать миллионы загрузок ежедневно по всему миру, стабилизация темпов роста указывает на возможное достижение пика его экспансии. Данные Apptopia также показывают, что число ежедневно активных пользователей (DAU) в мире стабилизировалось за последний месяц, что говорит о насыщении аудитории.

В своем отчете Apptopia связывает замедление с усилением конкуренции и изменениями в модели искусственного интеллекта ChatGPT, которые могли повлиять на его привлекательность. Аналитики отмечают, что снижение среднего времени, проводимого пользователем в приложении, и количества сессий на одного активного пользователя начало наблюдаться еще до резкого взлета популярности конкурента, Google Gemini, который поднялся в топы в сентябре после выпуска новой модели Google Gemini Nano Banana. Однако компания подчеркнула, что хотя рост Gemini мог повлиять на недавнее снижение ключевых показателей ChatGPT, это не объясняет общую тенденцию полностью.

В Соединенных Штатах наблюдается снижение вовлеченности пользователей: среднее время, проводимое на одного активного пользователя, упало на 22,5% с июля, а количество сессий на одного DAU снизилось на 20,7%. Это свидетельствует о том, что американские пользователи стали реже открывать приложение и проводить в нем меньше времени.

Тем не менее, отток пользователей стабилизировался: меньше пользователей быстро экспериментируют и затем отказываются от приложения, что указывает на укрепление удержания основного ядра аудитории. По мере развития ландшафта искусственного интеллекта мобильному приложению ChatGPT предстоят новые вызовы для поддержания траектории роста.