Найдена 1200-летняя буханка хлеба с изображением Христа

Археологи обнаружили необычную реликвию раннего христианства: 1200-летнюю буханку жженого хлеба с изображением Иисуса Христа.

© Соцсети

Об открытии было объявлено властями провинции Караман, расположенной на юге центральной части Турции. Хлеб датируется VII или VIII веком нашей эры. Это одна из пяти обугленных буханок, недавно найденных на археологическом участке Топрактепе, когда-то древнем городе Эйренополисе, сообщает The New York Post.

На фотографиях, представленных в аккаунте губернатора провинции, видна почерневшая буханка хлеба с еле видным изображением Христа. Надпись на хлебе гласит: "С благодарностью Благословенному Иисусу". Скорее всего, Христос изображался как сеятель или земледелец, что, отметили наблюдатели, отражает "символическое значение плодородия и труда". Археологи также обнаружили другие символы на буханках, в том числе тот, на котором, по-видимому, изображен мальтийский крест.

"Специалисты предполагают, что эти находки могут быть примерами "хлеба причастия", или хлеба евхаристии, используемого в раннехристианских ритуалах", - говорится в сообщении губернатора Карамана.

Тот факт, что хлеб выжил благодаря карбонизации, демонстрирует исключительные условия его сохранности, добавили чиновники. Находки являются одними из наиболее хорошо сохранившихся образцов той эпохи, когда-либо идентифицированных в Анатолии. Буханки хлеба - это лишь часть из многих любопытных раннехристианских находок в Анатолийско-Кавказском регионе за последний год.

ИИ показал, как выглядел Иисус Христос на основе Туринской плащаницы

В 2024 году официальные лица объявили, что обнаружили одну из старейших христианских церквей в мире в Армении. Церковь Артаксата датируется IV веком, в этот же период Армения официально приняла христианство. В Олимпе, древнем ликийском портовом городе в турецкой провинции Анталья, археологи недавно обнаружили христианскую церковь V века с надписью, гласящей: "Сюда могут входить только те, кто идет праведным путем".