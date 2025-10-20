Представлены часы-рация Tank T4

Kospet представила новые смарт-часы TANK T4, созданные для «экстремального использования». Они оснащены 1,43-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 466×466 пикселей, яркостью до 1 000 нит и частотой обновления 60 Гц. Есть датчик освещённости.

Для точного отслеживания и навигации часы используют двухдиапазонный GNSS с поддержкой шести спутниковых систем и алгоритм OPDR, сохраняющий точность даже при слабом GPS-сигнале. Поддерживаются оффлайн-карты и импорт маршрутов для походов или пробежек. Встроенная рация работает на расстоянии до 40 м.

Корпус TANK T4 выполнен из нержавеющей стали Inox 360 с защитой Corning Gorilla Glass 3. Часы прошли 20 военных тестов MIL-STD-810H, сертифицированных SGS, и выдерживают пыль, удары, вибрации и температуры от -50 °C до 70 °C. Уровень водозащиты 10 ATM и IP69K, что позволяет плавать и нырять до 45 м.

Доступны 23 спортивных режима и 160 режимов тренировки, мониторинг сердечного ритма, кислорода в крови, стресса, сна и женского цикла. Поддерживается быстрый однокнопочный контроль состояния здоровья.

Объём памяти 32 ГБ. Часы работают на Apexmove OS, совместимы с Android 7.0+ и iOS 14.0+. Батарея 500 мА·ч обеспечивает 14−15 дней работы, 9−10 дней при активном использовании и до 22 часов с GPS. Полная зарядка занимает около 2 часов на магнитной док-станции.