Prolo создала кольцо для замены компьютерной мыши

Недавно представили новое устройство под названием Prolo Ring — умное кольцо, которое должно по планам компании заменить мышку. Оно позволяет управлять компьютером или смартфоном с помощью жестов.

Главная особенность кольца — встроенная сенсорная площадка. С её помощью пользователь может двигать курсор, просто проводя большим пальцем по поверхности. Кроме того, кольцо оснащено шестью датчиками движения, которые распознают повороты и наклоны руки. В зависимости от модели можно настраивать собственные жесты и создавать макросы.

Prolo Ring подходит не только для компьютера, но и для других устройств. Им можно, например, листать страницы электронной книги, менять слайды в презентации или выполнять команды в программах для редактирования изображений.

Кольцо весит около пяти граммов и подключается к устройствам через Bluetooth. Заряда хватает примерно на восемь часов работы. Для двух версий подороже предусмотрен зарядный футляр, базовая модель заряжается напрямую.

Сейчас проект собирает средства краудфандингом. Минимальный взнос для поддержки составляет 99 долларов.