Зафиксированы загадочные сигналы от военных спутников SpaceX

Канадский радиолюбитель Скотт Тилли случайно выявил загадочные сигналы от военных спутников SpaceX, работающих на частотах, где не должно быть активности. Как пишут СМИ, мужчина заметил передачу данных в диапазоне 2025−2110 МГц — этот спектр обычно используется только для связи «с Земли на спутник», а не наоборот.

© Ferra.ru

Тилли рассказал, что находка произошла случайно: он сбился с нужных настроек и вдруг увидел неожиданный сигнал из космоса. После записи и анализа данных он понял, что источником являются спутники Starshield — засекреченная сеть SpaceX, созданная для нужд армии США. По словам Тилли, он зафиксировал передачи от 170 спутников Starshield.

Обычно этот диапазон остаётся «тихим», и использование его для обратной связи может создавать помехи другим спутникам, включая научные и коммерческие аппараты.

Эксперт предположил, что SpaceX могла осознанно нарушить международные нормы, чтобы ускорить работу проекта, рассчитывая «попросить прощения позже».

Хотя пока нет сообщений о сбоях в работе других систем, Тилли опубликовал свои наблюдения в открытом доступе на платформе Zenodo, чтобы предупредить специалистов о возможных рисках.