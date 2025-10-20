Вице-президент США раскритиковал ChatGPT за эротику

Вице-президент США Дж. Д. Вэнс в интервью Newsmax раскритиковал OpenAI за разрешение взрослым пользователям создавать эротический контент с помощью ChatGPT. По его словам, это пример «плохого» использования ИИ.

Он назвал примером пользы использование ИИ для поиска лекарств, а вреда — именно создание эротики.

OpenAI после объявления о скором появлении эротики в ChatGPT уточнила, что речь шла о расширении свободы для взрослых пользователей, а не о каких-либо «продуктивных функциях». Однако Вэнс подчеркнул, что ИИ не должен участвовать в создании контента сексуального характера.

Интересно, что эта позиция отличается от общей линии большинства республиканцев в стране, которые выступают за минимальное регулирование ИИ. Некоторые политики пытались ослабить законы и предоставить компаниям больше свободы для тестирования новых продуктов. Даже Илон Маск демонстрировал пренебрежение ограничениями на использование своего чат-бота Grok.